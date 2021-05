Malore fatale: muore sotto gli occhi della moglie dopo un incidente

Muore sotto gli occhi della moglie dopo un incidente.

Dramma questa mattina a Santa Maria Nuova, in via Rosselli, dove un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida ed è morto sotto gli occhi della moglie che era in auto con lui, dopo aver avuto un incidente.

Il personale del 118, intervenuto con l’eliambulanza, non ha potuto far nulla per salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri, intervenuti per rilevare l’incidente: le cause del decesso sarebbero comunque da ricondurre ad un malore fatale.