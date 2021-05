Il Comune di Ancona assume: tre posti a tempo indeterminato. Ecco come partecipare.

Il Comune di Ancona potenzia la pianta organica e seleziona tre figure professionali qualificate: due funzionari dei Servizi socio-educativi (una posizione di assistente sociale e una di pedagogista) e un istruttore tecnico perito agrario. Per questo ha indetto tre concorsi pubblici per esami per altrettanti assunzione full time a tempo indeterminato.

Gli interessati hanno tempo per presentare le domande fino alle ore 13 di lunedì 24 maggio e potranno farlo esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione del Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale. Ma l’amministrazione consiglia di non aspettare l’ultimo momento, per non rischiare intasamenti.