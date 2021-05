Covid. Solo 57 positivi, ma crollano i tamponi testati. Attesa per decisione della Regione su alcuni Comuni

ANCONA – Sono solo 57 positivi rilevati nelle Marche, ma crolla il numero di tamponi effettuati, come ormai da prassi nel fine settimana. Oggi inoltre la Regione analizzerà il dato settimanale rapportandolo ai contagi nella provincia di Pesaro Urbino dove, in due settimane, il numero dei positivi è andato a crescere soprattutto in alcuni Comuni dell’entroterra attenzionati dall’Osservatorio epidemiologico delle Marche. Si dovrà decidere se far scivolare queste realtà in zona arancione rinforzata per bloccare la diffusione dei contagi, così come accaduto per alcuni paesi anconetani e per altre realtà della regione. Raffrontando i dati settimanali dal 26 aprile al 2 maggio e dal 3 maggio a ieri, nel Pesarese i contagi sono passati da 495 a 559, seguendo una curva che ha preoccupato gli esperti di Palazzo Raffaello.

Il contagio

Sono solo 57 positivi rilevati nelle Marche, ma crolla il numero di tamponi effettuati, come ormai da prassi nel fine settimana: 355 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi. Il rapporto positivi/test è del 16%. Nel Percorso Screening Antigenico 180 test e riscontrati “9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati al 5%”.

Dei nuovi casi 34 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Macerata, sei in provincia di Pesaro-Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno e uno fuori regione. Nelle ultime 24 ore testati in tutto “1.140 tamponi: 535 nel percorso nuove diagnosi (di cui 180 nello screening con percorso Antigenico) e 605 nel percorso guariti”. I positivi sintomatici sono 19. I casi comprendono contatti in setting domestico (11), contatti stretti di casi positivi (13), in setting lavorativo (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5). Per altri otto casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.