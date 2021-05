Estate, Sirolo e Numana riconfermano le regole per le spiagge – VIDEO

ANCONA – La riviera del Conero si prepara per la stagione estiva, l’ora x scatterà il prossimo 15 maggio con l’apertura dei balneari.

Per l’accesso alle spiagge il Comune di Numana anche quest’anno non ha optato per la prenotazione online, ma si attiverà un numero verde per chiedere informazioni sulla disponibilità di posti nelle spiagge libere e attrezzate. Riconfermata invece a Sirolo la app per la prenotazione dei posti in spiaggia.

Attenzione e rispetto delle regole anche nella programmazione degli eventi estivi.