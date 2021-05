Covid nelle Marche: 314 nuovi positivi. Vaccini: domani (Sabato) via alla prenotazione per la fascia 60-64

I Dati. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4466 tamponi: 2508 nel percorso nuove diagnosi (di cui 631 nello screening con percorso Antigenico) e 1958 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 314 (46 in provincia di Macerata, 47 in provincia di Ancona, 145 in provincia di Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (51 casi rilevati), contatti in setting domestico (75 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (88 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (22 casi rilevati). Per altri 66 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 631 test e sono stati riscontrati 29 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

Vaccini: domani (Sabato) via alla prenotazione per la fascia 60-64. “Parte da domani, sabato 8 maggio, la prenotazione della vaccinazione da 60 a 64 anni”. Lo ha scritto ieri sera sulla sua pagina Facebook l’Assessore alla Sanità della regione Marche Saltamartini. In arrivo i dettagli sul sito ufficiale della Regione Marche. “Ciò è legato non alle notizie dei telegiornali – scrive l’assessore – bensì dal rifornimento delle farmacie degli hub vaccinali”.

Da sabato, dunque, partiranno le prenotazioni per una fascia d’età molto attesa: 60/64 anni ed in concomitanza sarà avviata anche la fascia sopra i 50 anni con fragilità patologiche. Infine, il Commissario Figliuolo ha riaperto la vaccinazione per i 6000 insegnanti “rinviati” un mese fa. Una mossa per rendere finalmente “sicura” la scuola anche se le lezioni sono entrate nella fase finale.