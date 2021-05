“Per me affido è” venerdì su èTV, con Niccolò Agliardi, papà da “Golden Globe” come autore di “Io sì” per la Pausini.

Appuntamento venerdì 7 maggio alle ore 21 in diretta sui canali tv (ch.12) e social di èTv Marche. Presentazione del progetto “Per me affido è” e dei suoi risultati, testimonianze, interventi, e intermezzi musicali, con la partecipazione del cantautore Niccolò Agliardi.

Il convegno arriva a conclusione del percorso “Per me Affido è…” un’esperienza articolata in più fasi, in un progetto di rete che ha unito numerose associazioni con capofila Ecco tuo figlio – Associazione famiglie per l’affido. L’incontro sarà l’occasione per sensibilizzare al tema della famiglia, dell’accoglienza e all’affido familiare; discutere su future campagne informative e corsi di formazione specifici e proporre linee di indirizzo. E poi diffondere buone pratiche e ribadire il valore della famiglia affidataria quale risorsa affettiva, sociale, educativa, nonché economica della comunità (con la conduzione di Maurizio Socci, ndr).

Sarà presentato il progetto e i suoi risultati, compresa la restituzione dei questionari distribuiti durante il percorso. Intervengono, fra gli ospiti, il Garante dei diritti della persona delle Marche, Giulianelli, il Giudice Togato del Tribunale per i minorenni Marche, Seveso e l’assessore regionale ai servizi Sociali, Saltamartini (invitato).

L’appuntamento prevede il collegamento con Niccolò Agliardi, autore, cantautore e scrittore, (vincitore del Golden Globe 2021) per la migliore canzone originale con Laura Pausini, con il brano Io Si (Seen), candidato all’Oscar per la colonna sonora del film La vita davanti a sé, interpretato da Sophia Loren. Agliardi porterà la propria di testimonianza di single affidatario di due ragazzi.

In programma, anche interventi musicali di un gruppo canoro formato dai componenti delle associazioni che proprio il progetto di rete ha contribuito a favorire. Suoneranno, canteranno e leggeranno brani sull’affido scritti da Niccolò Agliardi.

“Per me Affido è…” ha coinvolto Associazione Ecco tuo figlio, capofila progetto di rete e le associazioni partner La Goccia Onlus; Un Tetto; Mondo Minore; Famiglie per l’accoglienza; Meta Cometa. In collaborazioni: Comune Ancona; Equipe Integrata Affidi AV2 –ASUR. Progetto finanziato dal CSV Marche.

Il Convegno è la conclusione di un percorso che ha previsto tre fasi: la formazione dei volontari delle associazioni; la ricerca delle informazioni sul grado di conoscenza o di percezione dell’affido familiare e dell’accoglienza attraverso la compilazione di un Questionario on line.