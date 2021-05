FANO – Le lame della motozappa che stava manovrando non gli hanno lasciato scampo: così ha perso la vita un uomo anziano, sui 90 anni, che stava lavorando in un terreno agricolo in località Cannelle a Fano.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Fano è intervenuta per liberare l’uomo, utilizzando anche delle attrezzature specifiche. Una volta affidato ai sanitari è stato però constatato il decesso da parte del medico. Sul posto anche la Polizia di Stato.