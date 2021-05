Il contagio nelle Marche non è in discesa, il presidente Acquaroli: “Per la conferma del giallo attendo l’ufficialità” – VIDEO

ANCONA – Contagio in lieve aumento nelle Marche: emerge dai dati del Servizio Salute della Regione Marche delle ultime 24 ore. Sono emersi 282 nuovi casi positivi dai 1807 tamponi molecolari con un’incidenza del 15,6% a cui si aggiungono i 36 positivi dai 647 test antigenici (rapporto positivi/testati del 6%) che andranno poi nuovamente testati con il tampone molecolare

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono dunque 282, di cui 41 con sintomi riconducibili al Covid-19. (68 in provincia di Macerata, 19 in provincia di Ancona, 122 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 39 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione).

La situazione ospedaliera. In diminuzione i ricoverati per Covid nelle Marche: sono 438,21 in meno rispetto alla giornata di ieri di cui 3 nei reparti di rianimazione, in cui in totale i degenti sono 65. In attesa di un posto letto nei pronto soccorso ci sono 6 persone, due in meno rispetto a 24 ore fa.

Le vittime. Salgono a 2960 le vittime da Covid 19 nelle Marche: tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini di 86 e 95 anni e una donna di 72 anni di Senigallia, tutti con patologie pregresse.

Contagio stabile, i numeri non sono più in discesa. Per annunciare che le Marche saranno in zona gialla anche la prossima settimana il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli preferisce attendere le comunicazioni ufficiali del Ministro Speranza domani, in occasione della cabina di regia e aggiunge: “La discesa che abbiamo visto nelle settimane scorse non c’è più: nonostante la vaccinazione che continua il numero delle terapie intensive è rimasto costante”.