Brumotti e la sua bici testimonial di Civitanova “Vitamina Mare”

Brumotti e la sua inseparabile bici testimonial di Civitanova “Vitamina Mare”

Il celebre inviato di Striscia la Notizia, campione di bike trial, è stato scelto per essere il testimonial della stagione balneare 2021. Ieri era a Civitanova per girare alcuni promo per la comunicazione estiva della città. Il campione di bike trial è stato scelto per essere il testimonial della stagione balneare 2021.

Seguito dalle telecamere della troupe guidata da Daniele ‘Cuk’ Graziani, Brumotti ha fatto tappa in molti luoghi caratteristici del territorio. Lo spot del biker uscirà tra qualche settimana ed è accompagnato da numerosi teaser che stanno ruotano attorno ad un claim accattivante, portato al centro dagli operatori turistici: Civitanova è “Vitamina Mare“. “Super originale, non ho mai sentita questa parola”, ha commentato Brumotti.

(foto CM)