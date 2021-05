Vertenza Koscare, sindacato:”Si rinnovi contratto” – VIDEO

ANCONA – Applicazione e rinnovo del Contratto nazionale dei circa 1900 addetti della sanità privata, dipendenti Koscare nelle Marche. È la richiesta di CGIL, CISL e UIL Marche alla Direzione del gruppo con cui i sindacati puntano ad aprire un confronto per valutare il passaggio dal contratto nazionale ARIS RSA a 38 ore al nuovo CCNL della Sanita Privata a 36 ore, siglato l’8 ottobre 2020, cosi come avvenuto in Emilia Romagna.

Le differenze tra i due contratti, al di là dell’orario settimanale (36 contro 38), sono anche di tipo salariale. Ecco perché i sindacati chiedono di aprire le trattative nazionali per il rinnovo del CCNL ARIS RSA 38 ore e ad arrivare quindi, al più presto, alla sottoscrizione del nuovo Contratto, con i medesimi contenuti economici e normativi del CCNL sanità privata ospedaliera AIOP ARIS a 36 ore.

I sindacati chiedono inoltre una corretta applicazione contrattuale delle varie realtà lavorative del gruppo Koscare presenti nelle Marche per arrivare a riconoscere stessi salari e stessi diritti a tutti i lavoratori del settore sanitario e riabilitativo privato.