Scontro mortale tra un furgone e una moto a San Biagio di Osimo

OSIMO – Schianto mortale tra un furgone e una moto lungo la strada che da Osimo porta ad Ancona. Il fatto è avvenuto alle 17:30 di questo pomeriggio. Ad avere la peggio il centauro di 40 anni che mentre procedeva lungo via Ancona è finito contro il mezzo che stava uscendo da San Biagio.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente al vaglio della polizia locale di Osimo, sul posto insieme all’ambulanza della Croce Rossa e ai vigili del fuoco del distaccamento di Osimo. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La strada, molto trafficata a quest’ora, è chiusa con il traffico che è andato in tilt.