Schianto a Filottrano: quattro feriti in ospedale, uno in eliambulanza a Torrette

FILOTTRANO – Quattro feriti in uno schianto avvenuto lungo la SP362, in via Imbrecciata a Filottrano dove è avvenuto lo schianto tra due autovetture. Una delle auto è uscita di strada, ribaltandosi nel campo adiacente alla strada.

Sul posto i Vigili del Fuoco, con una squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 che ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti dalle auto.

In particolare una persona è stata portata in eliambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale a Torrette di Ancona, mentre gli altri tre occupanti delle vetture sono stati trasportati presso gli Ospedali limitrofi. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Municipale.