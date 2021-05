Loreto accoglie i primi pellegrini: “Come tornare a casa” – VIDEO

LORETO – In una Loreto deserta, come un’apparizione, i sacerdoti dell’Istituto del Verbo Incarnato sono tra i tra i primi pellegrini a visitare la Santa Casa. Un ritorno atteso per l’ordine che proprio il 3 maggio celebra la fondazione della congregazione e che da inizio pandemia attendeva di poter tornare a visitare la Basilica.

La città mariana come molte altre mete di pellegrinaggio ha dovuto fare i conti con le chiusure imposte dalla pandemia che anche per quest’anno ha bloccato i flussi di visitatori che si recano a pregare nella Basilica. In tempi normali il santuario mariano registrava di media un arrivo di 1.500 pullman all’anno, nel 2020 se ne sono contati solo 8, mentre per il 2021 ancora gli arrivi non decollano.