Il Comune di Loreto vara il nuovo piano antenne – VIDEO

LORETO – Il Comune di Loreto boccia la richiesta delle compagnie telefoniche di individuare aree per 16 nuovi potenziali ripetitori da installare nel territorio loretano e vara un nuovo Piano che prevede tre zone come futuri siti per nuove antenne, tutte rigorosamente lontane da centri abitati.

il documento va a sostituire il precedente datato 2001. Il nuovo regolamento prevede per le compagnie telefoniche, anche la possibilità di coabitazione dei rispettivi ripetitori in un medesimo luogo, proprio al fine di scongiurare l’installazione di più antenne diverse in aree anche molto vicine tra loro.

Domani il piano verrà esaminato dalla conferenza dei servizi. Le aree individuate sono nella zona industriale Squartabue, nel rettilineo dei pali e in via Leonessa (Monte di Foglia), quest’ultima già tra le location assegnate ai gestori telefonici.