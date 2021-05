Un solo decesso per Covid19 nelle Marche nelle ultime 24 ore. Calano di 11 i ricoverati

ANCONA – Un solo decesso per covid19 nelle Marche nelle ultime 24 ore. A comunicarlo il Servizio Sanità della Regione Marche, si tratta di un uomo di 91 anni di Sant’Elpidio a Marche. Il totale delle vittime da inizio pandemia sul territorio regionale sale a 2944.

La situazione negli ospedali. Ricoveri per covid in picchiata negli ospedali delle Marche: nell’ultima giornata sono scesi a 464, -11 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 66 (-1), quelli in semi intensiva 123 (-7), quelli nei reparti non intensivi 275 (-3).

I dati del Servizio Sanità della Regione indicano che ci sono stati 48 dimessi nelle ultime 24 ore. In aumento le persone nei pronto soccorso, che sono 20 (+1), non comprese tra i ricoverati, mentre gli ospiti delle strutture territoriali restano stabili a 191. I positivi in isolamento domiciliare sono 5.714, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 6.178. Sono 12.658 le persone in isolamento domiciliare per contatti con contagiati. I dimessi/guariti da inizio pandemia salgono a 88.843 +278.

I positivi nelle ultime 24 ore. Sono 259 i positivi al Covid19 rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi su 1954 tamponi molecolari effettuati con una percentuale del 13%.

Di questi: 80 in provincia di Pesaro Urbino, 51 in provincia di Ascoli Piceno, 50 in provincia di Macerata, 34 in provincia di Fermo, 27 in provincia di Ancona e 17 fuori regione.

I 259 casi comprendono 51 soggetti sintomatici (51) Sui 990 tamponi effettuati nel Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 72 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%”.