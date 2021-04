Giorgia Meloni fa il tagliando alla Giunta Acquaroli – VIDEO

ANCONA – “Sono fiera del lavoro svolto sinora dal presidente Acquaroli e dall’intera Giunta in questi sei mesi. Le Marche sono tra le prime regioni per numero di vaccinazioni, la prima per le cure a domicilio, è stato mantenuto l’impegno del blocco dell’iter della riforma sanitaria; l’Agenzia del turismo per puntare sull’attrattività di questa regione; infine le infrastrutture con il lavoro sull’intermodalità tra porto, aeroporto e interporto”.

Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia a Numana per fare il tagliando al governo regionale guidato dalla Giunta Acquaroli.

“Sosteniamo la battaglia sull’ultimo miglio e sulla valorizzazione del porto di Ancona. Abbiamo chiesto che uno dei capitoli del PNRR, prima di Conte e ora di Draghi, fosse dedicato all’economia del mare e dei porti. Ci sarebbe piaciuto avere qualche ora in più per valutare il Recovery Plan”.

“Mi rimane l’amaro in bocca nel vedere che la mozione di sfiducia al ministro Speranza accoglie in Parlamento così pochi voti, i nostri. Mi sembra distonico rispetto alla percezione che ha la gente dello stesso Speranza. Era nostro dovere parlamentarizzare la questione, poi se la maggioranza ritiene che Speranza vada bene, saranno gli italiani a dover giudicare”.

“Vedere la vicinanza di chi ha creduto in me e in noi, certifica il fatto che non siamo soli e camminiamo col sostegno morale e politico del presidente Meloni. La cosa più importante è costruire il legame tra territori, imprese e istituzioni regionali”, il commento di Francesco Acquaroli.