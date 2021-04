Contagi in aumento: scuole chiuse ad Acqualagna. Lo ha confermato il Sindaco Luca Lisi, che ha prorogato con ordinanza, fino all’11 maggio, la “sospensione dell’attività scolastica in presenza”.

“In questi giorni, nel nostro Comune – ha dichiarato il primo cittadino- stiamo assistendo ad un deciso aumento dei contagi. Le persone in quarantena sono 96 di cui 30 positive. Nelle 30 vi sono anche soggetti che erano positive già da qualche settimana ma il dato preoccupante è che in pochi giorni è aumentato velocemente il numero delle nuove positività.

Le classi della scuola primaria e secondaria attualmente in quarantena sono sei. Diversi famigliari degli alunni in quarantena stanno presentando sintomi riconducibili al Covid. Tali famigliari sono stati sottoposti a tampone molecolare e molto probabilmente l’analisi confermerà la positività. Nei prossimi giorni verranno eseguiti i tamponi molecolari agli alunni delle classi in quarantena e questo potrebbe far emergere nuove positività”.