Cinema, l’incognita per le arene estive è il coprifuoco – VIDEO

ANCONA – Oltre agli spettacoli serali cinema anche al mattino per recuperare il tempo perduto e poter tornare in sala. Sono gli orari in programma al nuovo cinema azzurro di Ancona che ha riacceso lo schermo del 26 aprile e riprogrammato le proiezioni per non sforare con il coprifuoco alle 22:00.

Nuovo inizio, ma vecchie regole con distanziamento in sala, termoscanner, tracciamento dei dati da mantenere per 14 giorni, areazione per riciclo aria interna e la possibilità di comprare i biglietti anche online.

Una stagione che riparte dopo lo stop dello scorso ottobre, in concomitanza con la notte degli Oscar, ma come nella ripresa dopo il primo lockdown ora il nodo da sciogliere è l’accordo con i distributori.

Per il cinema all’aperto si attende di capire quali saranno le disposizioni sul coprifuoco nei prossimi mesi. Punto fondamentale per poter partire con la programmazione.