ANCONA – Cielo a tratti nuvoloso e brevi piovaschi isolati dal tardo pomeriggio di sabato nelle aree montane, ma in via generale il meteo, seppur variabile, dovrebbe salvare il primo vero week end delle riaperture nelle Marche, con un recupero graduale delle temperature dalla giornata del venerdì. Le condizioni meteorologiche diventano cruciali soprattutto per bar e ristoranti che possono lavorare solo con tavoli all’aperto, come prevede la normativa anti-Covid.