CASTELFIDARDO – Si può mangiare al ristorante anche a cena, ma solo all’aperto. Da qui l’idea ironica e originale: l’osteria “La Fisarmonica” nella campagna di Castelfidardo, in provincia di Ancona per il primo giorno di apertura si trasforma in un angolo di montagna che attende i commensali in tuta da sci per affrontare le temperature, ancora non troppo clementi, per mangiare all’aperto, come prevede la normativa anti Covid. (Il videoracconto della serata di ieri)