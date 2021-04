Come corre il contagio nelle Marche: nelle ultime 24 ore 123 positivi ma meno tamponi nel week end

ANCONA – Effettuati meno tamponi, come sempre accade nel week end anche nelle Marche. Sono emersi 123 positivi dai 525 tamponi molecolari (incidenza del 23,4%) a cui si aggiungono i 12 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) dai 207 test antigenici rapidi effettuati con un rapporto positivi/testati in questo caso del 6%.

Come corre il contagio sul territorio. Dei 123 tamponi positivi 49 sono della provincia di Ancona, 33 in provincia di Macerata,32 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno e 3 in provincia di Fermo.

I sintomatici sono 37, ovvero il 30% dei positivi scoperti nelle ultime 24 ore.