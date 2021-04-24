“Per me affido è”: oggi in diretta social su èTV con Niccolò Ammaniti. Appuntamento alle ore 16:15.
Ecco l’invito dell’Associazione Ecco tuo Figlio:
“SABATO 24 APRILE 2021, DALLE ORE 16:15 ALLE ORE 19:00
IN COLLEGAMENTO DIRETTO DA REMOTO, SUI CANALI SOCIAL FB E YOUTUBE DI ETV MARCHE E LA CONDUZIONE DEL GIORNALISTA MAURIZIO SOCCI:
CONVEGNO DI CHIUSURA DEL PROGETTO: “ PER ME L’AFFIDO È… “
CON RESOCONTO DELLE RISPOSTE FORNITE SUL QUESTIONARIO ON LINE, ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
PARTECIPANO:
– IL GIUDICE TOGATO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE
MARCHE, LAURA SEVESO;
– IL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA, REGIONE MARCHE,
GIANCARLO GIULIANELLI;
– L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI REGIONE MARCHE, FILIPPO
SALTAMARTINI (Invitato).
PORTERÀ LA SUA TESTIMONIANZA DI AFFIDATARIO, NARRATA SUL LIBRO ROMANZO “ PER UN PÒ”, LO SCRITTORE, NOTO AUTORE E CANTAUTORE NICCOLÒ AGLIARDI.
LETTURA DI BRANI DEL LIBRO E CANZONI ARRANGIATE ED ESEGUITE DA ARTISTI DELLE ASSOCIAZIONI, PARTNER DEL PROGETTO, CON ESPERIENZE DI AFFIDO E ACCOGLIENZA.