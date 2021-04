Operatore ambientale e tenore, David diventa testimonial: “Anche differenziare i rifiuti è un talento” – VIDEO

ANCONA – Prosegue la campagna istituzionale di AnconAmbiente per i comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti “Anche differenziare i rifiuti è un TALENTO”.

Da qualche giorno è in TV e on line il video che vede David Mazzoni, operatore di AnconAmbiente, tenore e finalista di Italia’s Got Talent 2021, esortare tutti gli utenti di AnconAmbiente ad utilizzare il proprio personale talento nel fare al meglio la differenziazione dei rifiuti all’interno delle loro abitazioni .

“Un video sintetico ed efficace – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente – che colpisce per l’immediatezza del messaggio. La campana istituzionale voluta dall’azienda per i comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti sta riscuotendo un buon successo e sono convinto che ci aiuterà a raggiungere, insieme a tutte le altre iniziative messe in campo e che si dipaneranno nei prossimi mesi, a raggiungere gli obiettivi aziendali che si siamo prefissati.

Prima su tutte l’estensione del servizio Porta a Porta nelle frazioni di Ancona. Un progetto avviato a ottobre del 2020 che ha però subito un brusco stop dovuto all’emergenza Covid. E’ notizia di questi giorni, infatti, che il processo ha ripreso il suo iter e, anzi, subirà un’accelerazione del suo cronoprogramma proprio per recuperare il tempo in cui il nostro territorio è stato soggetto al lockdown”.