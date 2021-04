Bar e ristoranti: “Riaprire così è una presa in giro” – VIDEO

ANCONA – Una ripartenza in salita quella del 26 aprile per bar e ristoranti che nelle regioni in fascia gialla potranno nuovamente aprire al pubblico con la possibilità di allungare l’orario di apertura anche alle cena, ma con l’obbligo di far sedere i clienti solo nei tavoli all’aperto.

La ripartenza per i ristoranti al chiuso è prevista infatti per il 1 giugno, ma solo fino alle 18:00. Niente caffè al bancone del bar dunque, mentre chi vorrà cenare fuori dovrà rispettare il coprifuoco che resta invariato alle 22:00.