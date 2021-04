In arrivo domani nelle Marche quasi 4500 sieri del monodose J&J, Saltamartini: “Capacità di 12 mila vaccini al giorno, abbiamo poche dosi”

ANCONA – In arrivo domani il primo carico con 4450 dosi nelle Marche del vaccino monodose “Jonson &Jonson” dopo il pronunciamento favorevole dell’Ema. La somministrazione sarà consentita in Italia soltanto per gli over 60, con la stessa indicazione data per il vaccino Astra Zeneca. Intanto oggi sono arrivate all’aeroporto di Falconara 38.610 dosi di vaccino Pfizer, mentre per il 27 aprile dovrebbero arrivare anche 9100 sieri Moderna. Scrive l’assessore Saltamartini: Nella nostra Regione abbiamo aumentato la capacità di vaccinazione per far sì che entro luglio possiamo giungere a 900.000 vaccinati, con le prime dosi. Abbiamo portato la capacità di vaccinazione a 12 mila persone al giorno, con possibilità di giungere a 15 mila. Oggi nella Conferenza delle Regioni rinnoviamo la richiesta di conoscere le date e il numero di vaccini dei prossimi mesi. Abbiamo ancora poche dosi”.