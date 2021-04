Dramma Elica, operai in strada: bloccata la SS76. Le immagini.

Sono scesi in strada per gridare la loro rabbia. I dipendenti degli stabilimenti di Elica a Mergo hanno manifestato occupando la Statale 76, rimasta bloccata per diversi minuti. Tra gli slogan dei manifestanti “gridiamo ritiro al Piano, da Mergo a Fabriano”. Ricordiamo che la multinazionale, con sede a Fabriano (in provincia di Ancona), leader mondiale nel settore delle cappe a uso domestico ha deciso di delocalizzare in Polonia. L’impatto sociale per il territorio sarebbe molto grave: 400 licenziamenti su 570 dipendenti.

