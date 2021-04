Authority, Mancinelli: “Errore non sostenere Giampieri” – VIDEO

ANCONA – Un errore. Così senza mezzi termini il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli definisce la mancata riconferma della nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale di Rodolfo Giampieri.

Pur non essendoci ancora ufficialità, ma comunque con conferme autorevoli il cambio al vertice sembra ormai certo. Al posto di Giampieri arriverà l’ing. Matteo Africano, 43 anni, romano, del Comitato di gestione dell’Authority di Civitavecchia. Un errore che secondo il sindaco potrebbe far diminuire la capacità per le Marche di farsi sentire con una sola voce livello nazionale.