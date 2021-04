ANCONA – Un uomo di 65 anni è caduto questa mattina da un’altezza di circa tre metri, mentre stava facendo dei lavori su di una imbarcazione al rimessaggio del Mandracchio di Ancona.

E’ stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e da un’automedica. E’ stato portato in ospedale in codice rosso: avrebbe riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.