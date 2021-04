Verso la chiusura della settimana con quasi 150 positivi ogni 100 mila, nel report giornaliero 326 nuovi casi di Covid

ANCONA – L’aggiornamento del Servizio Salute della Regione Marche.

Si va verso la chiusura della settimana con circa 148 casi positivi ogni 100mila abitanti nelle Marche, dato in linea con quello della scorsa settimana e che indica un lento ma rassicurante calo del contagio da Covid 19 nelle Marche, che entrarono lo scorso marzo in fascia rossa proprio perché i casi superavano di gran lunga il dato dei 250 positivi ogni 100 mila.

Nelle ultime 24 ore sono emersi 326 test positivi dai 1758 tamponi molecolari effettuati con un’incidenza dunque del 18,5%, a cui si aggiungono le 99 persone positive dai 961 test antigenici (rapporto positivi/testati del 10%) che poi andranno ritestate nel percorso ufficiale dei molecolari.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono dunque 326 : 70 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 47 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione).

I casi sintomatici sono 64, ovvero il il 19,6 dei positivi emersi nelle ultime 24 ore.