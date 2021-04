Portonovo, App per spiagge e parcheggi – VIDEO

ANCONA – Nella baia di Portonovo i balneari sono già sold out complice la voglia di mare e di sole che sale alle stelle a causa della pandemia. La stagione nelle Marche partirà dal 1° maggio come annunciato dalla Regione e il Comune di Ancona è già al lavoro per rispolverare le regole di accesso alle spiagge libere della riviera.

Il tema della prenotazione tramite app dovrebbe essere riconfermato anche per le spiagge libere di Sirolo. Ma un altro tema per la Baia sarà la regolamentazione dei parcheggi. Per questo il Comune dorico nell’avviso di interesse per la progettazione della App, con scadenza il 28 aprile, ha chiesto di prevedere anche la possibilità di visualizzare in tempo reale la disponibilità dei parcheggi, con un servizio di messaggistica che informi sull’esaurimento dei posti.

Sarà inoltre previsto un call center per facilitare la prenotazione online e fornire informazioni. Nel frattempo è in corso la procedura per l’acquisto e l’installazione di un semaforo intelligente che regolamenti il passaggio nella strada che scende verso la baia.