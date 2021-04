Le Marche verso il giallo: dal 26 aprile le prime riaperture – VIDEO

ANCONA – Con un indice di contagio sotto a 1, ovvero a 0,9, anche se in lieve crescita, rispetto alla settimana scorsa e una pressione ospedaliera ancora importante, ma in allentamento, le Marche cominciano a vedere giallo. Ma potranno, eventualmente, solo dal 26 aprile, come per le altre regioni italiane. Fino al 26, infatti, esistono solo due colori: rosso e arancione. Dal 26 aprile con il ritorno del colore giallo, sono attese le prime riaperture di cui ha parlato il presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa.

Confermato il coprifuoco alle 22, ma dal 26 aprile ristoranti in zona gialla aperti anche a cena, così come cinema teatri e spettacoli.Didattica in presenza al 100% anche per le regioni in fascia arancione. Nell’ipotesi di calendario anticipato dal ministro Speranza, si prevede anche la riapertura delle piscine all’aperto dal 15 maggio e con le stesse modalità dal primo giugno le attività delle palestre. Apertura dal primo luglio per le attività fieristiche.