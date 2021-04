Mancini CT del turismo delle Marche: “puntiamo sulle nostre eccellenze” – VIDEO

ANCONA – Dopo Dustin Hoffman e Vincenzo Nibali, adesso tocca a Roberto Mancini, marchigiano doc, rappresentare, per rilanciarlo, il turismo della Regione. “Pronti per una nuova stagione” è lo slogan scelto per la campagna promozionale che in questi giorni ha visto proprio il CT della Nazionale di calcio come attore protagonista di alcuni video girati in diversi luoghi delle Marche, da nord a sud. Però la sua Jesi e Portonovo sono i luoghi del cuore del Mancio.

Bellezze paesaggistiche per tutti i gusti, l’orizzonte di un turismo non solo nazionale, ma che sappia attirare di nuovo gli stranieri. E una regione che possa essere vissuta tutto l’anno. L’obiettivo è rilanciare il proprio marchio e iniziare a mettersi le spalle l’emergenza sanitaria.