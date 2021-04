Dopo un anno di angoscia e paura arriva anche il loro turno: vaccino anti Covid per i disabili e le loro famiglie – VIDEO

ANCONA – Dopo un anno di pandemia, angoscia e pure, tocca anche a loro.

Ai diversamente abili e alle loro famiglie. Ma anche agli operatori e agli educatori. La giornata di vaccinazione, oltre 100 le somministrazioni, al Centro Papa Giovanni XXXIII di Ancona, sembra una festa. Oltre 100 persone, tra ragazzi disabili che frequentano il centro diurno, i loro familiari, gli educatori ed operatori sanitari che vi collaborano, sono stati vaccinati da un team vaccinale mobile inviato dall’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza, in collaborazione con ASUR.

"Disabili e famiglie i veri eroi della pandemia". Medico, infermieri, anestesista, supporti amministrativi, sono le figure che hanno costituito questo team multiprofessionale che Santo Stefano ha messo a disposizione per le vaccinazioni di coloro che il medico responsabile, il Dr. Massimo Frascarello definisce le vere figure eroiche di questa pandemia. "Sono loro, i ragazzi disabili e forse ancor più i loro familiari e care giver – dice Frascarello – che stanno davvero soffrendo per tutte le restrizioni necessarie di contrasto alla diffusione del virus. Finalmente, con una adeguata copertura vaccinale, questo grande patrimonio di umanità potrà avere un po' di respiro". Inoltre sempre in territorio di Ancona stanno proseguendo le vaccinazioni ai disabili e loro caregiver effettuate presso la clinica Villa Adria-Santo Stefano Riabilitazione. Sono poco meno di 300, i soggetti che, da martedì scorso fino a domani (venerdì), si saranno vaccinati a Villa Adria, in virtù dell'accordo raggiunto tra Asur e Gruppo Kos-Santo Stefano Riabilitazione.