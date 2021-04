Coronavirus, numeri del contagio stabili nelle Marche: 362 nuovi casi nelle ultime 24 ore

ANCONA – Andamento del contagio stabile nelle Marche, come confermano i dati del Servizio Salute della Regione Marche: nelle ultime 24 ore sono emersi 362 casi positivi dai 1768 tamponi molecolari (20,4%), a cui si aggiungono i 42 test positivi dai tamponi antigenici rapidi (7%) che poi andranno testati nuovamente con il molecolare.

Dei nuovi positivi 92 sono stati riscontrati in provincia di Macerata, 87 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Ancona, 31 in provincia di Ascoli Piceno, 24 in provincia di Fermo e 16 da fuori regione.

Coloro che hanno sviluppato sintomi sono 62, ovvero il 17% del totale.