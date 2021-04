La nuova vita dell’ex Conchiglia Verde, “nel rispetto dell’ambiente” – VIDEO

SIROLO – Si chiamerà Casacon, dall’unione della parola ‘casa’ come luogo aperto a tutti, e ‘con’ compreso nelle parole Conero, Conchiglia, Ancona. Inaugurazione prevista: maggio 2022. Ecco la nuova vita dell’ex Conchiglia Verde, il locale nell’area all’interno del Parco del Conero, che ha fatto la storia del Comune di Sirolo e di tutta la Riviera. Non solo una struttura ricettiva con ristorante, caffetteria, cocktail bar e una spa multisensoriale, ma anche un punto di ritrovo anche per percorsi enogastronomici o naturali, attività olistiche, corsi di cucina, eventi e momenti di relax da trascorrere nel parco.

La Conchiglia Verde nasce nel 1947 dalle ceneri di un campeggio Balilla e vive il suo periodo d’oro tra gli anni ’50 e ’70, in cui è frequentata da artisti del calibro di Patty Pravo, Mina, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Lucio Dalla; seguiti poi dai concorsi di bellezza condotti da Mike Bongiorno e serate di balli sfrenati, per poi chiudere definitivamente i battenti nel 2013, quando la struttura entra in uno stato di abbandono