Impianti sportivi, tutti i progetti di riqualificazione del Comune – VIDEO

ANCONA – Il progetto di restyling della copertura della piscina di Ponterosso, con un budget di spesa di 850mila euro è un altro tassello che si unisce al più ampio progetto di riqualificazione voluto dal Comune di Ancona sull’intera rete degli impianti sportivi comunali.

La nuova copertura rimodulerà gli spazi del piano vasche lasciando integri gli spogliatoi. La struttura in legno lamellare con due pareti in vetro strutturale sarà realizzata in modo tale da creare una zona di accoglienza del pubblico, attualmente non presente, e spazi esterni da poter utilizzare per centri estivi e giochi all’aperto.

Nel centro sportivo di Ponterosso il Comune è già intervenuto, con una spesa di 50 mila euro, sul campetto Brisighelli per il calcio a 7. Ulteriori interventi nel locale degli spogliatoi hanno consentito, inoltre, di ricavare una nuova palestra per le arti marziali. Con questi lavori si procede dunque verso il completamento dell’opera di ristrutturazione avviata con la riqualificazione del Centro tennis Ponterosso, ma altre sono le opere in corso o di prossimo appalto.