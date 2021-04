Riaperture, Lollobrigida: “Il Governo ci risponda” – VIDEO

ANCONA – Risposte certe sulle riaperture e date. È la richiesta di Fratelli d’Italia ribadita dal capogruppo alla Camera, l’onorevole Francesco Lollobrigida ad Ancona.

Una visita per raccogliere le richieste del territorio in merito alla ripartenza delle attività commerciali.

Il Ministro Speranza al momento pur ammettendo un miglioramento nella curva pandemica esclude riaperture per il mese di aprile. Per saperne di più bisognerà attendere i dati del monitoraggio del 16 aprile, poi dal 20 comincerà il confronto tra Governo e Regioni sul percorso da seguire per le riaperture. Mentre il 26 il governo scriverà il decreto che fissa le regole e i divieti per il prossimo mese. Ma per le Marche un’altra data X è quella del primo maggio quando si riapriranno le spiagge.