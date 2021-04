Cantiere Quadrilatero nelle Marche, la prima vittima del Covid: è un operaio calabrese padre di famiglia

FABRIANO – Cantiere Quadrilatero delle Marche: la prima vittima del Covid. A darne notizia i sindacati: “Domenica 11 aprile è venuto a mancare un dipendente della Astaldi SPA, impiegato da anni nel cantiere della Quadrilatero delle Marche. Un lavoratore calabrese altamente specializzato che, da decenni, era occupato nel settore edile: lascia moglie e due figli.

L’operaio, da giorni, verteva in condizioni critiche causa Covid ed era stato trasferito presso l’ospedale di Senigallia dopo un primo ricovero nella struttura ospedaliera di Fabriano. Ad oggi questa grande opera, non aveva segnato incidenti mortali durante l’esecuzione dei lavori nel corso della gestione Astaldi anche grazie all’attenzione messa nella sicurezza delle maestranze e delle lavorazioni. Questo primato, purtroppo, oggi viene macchiato da una morte causata dalla pandemia mondiale di Covid-19 entrata prepotentemente anche all’interno del cantiere di Borgo Tufico (An) con diversi casi documentati e certificati.

Oggi, i colleghi stanno spontaneamente organizzando una raccolta fondi e vogliono donare alla famiglia delle loro ore lavorative. La stessa Astaldi, nella figura del direttore di cantiere, ha già manifestato la volontà di aiutare la famiglia e di organizzare eventi commemorativi per il lavoratore.

Le organizzazioni sindacali FENEAL- UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL congiuntamente con le RSU di stabilimento, Sirchia, Cupido e Cavalleri esprimono forte rammarico e si stringono nel cordoglio alla famiglia. Il dolore non deve però cancellare la valutazione attenta di quanto accaduto al lavoratore a seguito del contagio da virus; invitiamo pertanto tutti i soggetti istituzionali a fare la loro parte per meglio capire se ci sono state eventuali inosservanze o omissioni imputabili a qualsiasi soggetto. Per domani era prevista un’assemblea con i lavoratori e, in quella sede, verranno valutate iniziative con gli stessi per commemorare il collega e sensibilizzare la comunità all’evento luttuoso che ci ha colpiti”.