SENIGALLIA – Furto con spaccata la notte scorsa a Senigallia, al centro commerciale il maestrale: nel mirino una profumeria all’interno. I malviventi hanno forzato l’ingresso lato nord e poi la saracinesca del negozio usando un furgoncino come ariete. Sono stati rubati profumi da uomo e da donna, per un bottino ancora da quantificare. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Senigallia, guidati dalla comandante Francesca Romana Ruberto.