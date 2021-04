Terzo primo giorno di scuola, studenti: “Trasporti rischiosi” – VIDEO

ANCONA – Terzo primo giorno di scuola per gli studenti delle scuole superiori marchigiane che tornano in classe al 50% dopo un mese di dad per le chiusure arrivate a inizio marzo con il passaggio in zona rossa della regione.

Se dunque la capienza al 50% dei mezzi pubblici non soddisfa gli studenti, promosse sono invece le disposizioni anti contagio previste per le scuole su tutti: mascherine, distanziamento e sanificazione degli spazi.

Al Liceo Savoia Benincasa di Ancona le classi sono state suddivise in due gruppi ognuno corrispondente a un colore diverso: giallo e verde. La suddivisione non per fasce di età tiene conto del numero degli studenti così da rispettare al meglio le disposizioni che riguardano la presenza. Due gli orari di ingresso alle 8 e alle 9 per evitare assembramenti.