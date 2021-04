Il ritorno a scuola e l’auspicio: “in presenza fino a fine anno” – VIDEO

ANCONA – Si torna a scuola domani, mercoledì 7 aprile. Materne, elementari e medie in presenza; al 50% le superiori. L’ultimo giorno è stato il 26 febbraio per le superiori, ad Ancona e Macerata anche le seconde e terze media. Era l’alba della terza ondata che poi ha costretto a casa anche gli alunni di elementari e medie di tutte le Marche. Che dal 6 aprile sono tornate in arancione, con un’incidenza di casi sotto soglia, anche se di poco. Un tesoretto da proteggere con responsabilità di comportamenti, il rispetto dei protocolli, le misure applicate ai trasporti e la sorveglianza alle fermate dei bus.

L’obiettivo è quello di concludere l’anno scolastico sui banchi, in classe, e quindi allargare se possibile la percentuale di presenza alle superiori. A contribuire la campagna di vaccinazione a cui è sottoposto l’intero personale scolastico.

In concomitanza con il ritorno in classe, l’organizzazione del trasporto scolastico.