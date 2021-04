Week end di Pasqua: meno tamponi eseguiti, ma 182 positivi dai molecolare e 184 scoperti con i test rapidi

ANCONA – Il contagio nelle Marche: il report giornaliero del Servizio Salute della Regione Marche.

Come sempre accade nei week end sono stati eseguiti meno tamponi anche nelle Marche. Dal report giornaliero del Servizio Salute della Regione Marche, nelle ultime 24 ore, nel pieno delle festività pasquali, sono stati scoperti 182 test positivi dai 671 molecolari effettuati, con un’incidenza dunque superiore al 27%, cui si aggiungono i 184 dei 1059 antigenici rapidi, che poi andranno nuovamente testati con il molecolare (rapporto positivi/testati del 17%). In totale l’incidenza è del 10,5%.

Il maggior numero dei tamponi positivi emerge dalla provincia di Ancona con 89 test, poi seguono 57 della provincia di Macerata, 19 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, e 6 fuori regione. Di questi coloro che hanno sviluppato sintomi sono 38.