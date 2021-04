ANCONA – Allerta meteo per le Marche tra martedì e mercoledì.

Neve in collina sopra i 400 metri, pioggia e vento forte lungo la costa: scatta l’allerta meteo nelle Marche in arrivo tra domani e mercoledì. I fenomeni nevosi, stando alle previsioni meteo del Centro Funzionale Multirischi della Regione, sono previsti nelle zone dell’Appennino fino a quote collinari, al di sopra dei 400 metri.

Sulla costa previsto mare molto mosso nelle prossime 24 ore.