L’auto finisce nel dirupo: muore un uomo

MONTE SAN GIUSTO – I familiari avevano dato l’allarme sabato scorso non vedendolo rientrare a casa, poi stamattina la drammatica scoperta. Un uomo di nazionalità cinese di 45 anni, residente a Corridonia, è stato trovato, ormai senza vita, all’interno della sua vettura finita in un dirupo nei pressi della Sp3 a Monte San Giusto. La salma è stata recuperata all’alba dai Vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche. Stando ad una prima ipotesi, l’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre era al volante dell’auto di cui ha perso poi il controllo, finendo in un campo.