Estate, dal 1° maggio spiagge aperte nelle Marche – VIDEO

ANCONA – Nelle Marche ci si prepara dunque alla stagione estiva, con la riapertura delle spiagge dal primo maggio. L’ufficialità della data è arrivata al termine dell’incontro a Palazzo Raffaello tra il presidente Acquaroli e 54 rappresentanti del settore turismo. Una partenza addirittura in anticipo di un mese rispetto a regioni confinanti come l’Emilia Romagna dove invece le spiagge riapriranno a fine maggio.

Un via libera che recupera tutte le regole in vigore per la stagione precedente, anche se le associazioni di categoria hanno chiesto di poter rivedere alcune prescrizioni come la riduzione a un metro della distanza tra lettino e ombrellone accanto, nel 2020 era di un metro e mezzo, o di prevedere il divieto di accesso in spiaggia da mezzanotte alle 6 limitatamente alle aree in concessione demaniale.

Sulla possibilità di ospitare anche turisti stranieri nell’estate 2021 attualmente le speranze sono poche, si confida soprattutto nel turismo interno, ma l’incontro è stato anche un momento di confronto per capire come rilanciare il turismo.