Pasqua sul Canale 12: Venerdì Vescovo in diretta a Buongiorno èTV, poi Messa e Via Crucis. Domenica la Celebrazione da Osimo

Pasqua su èTV: Venerdì Vescovo in diretta TV, poi messa e Via Crucis. Domenica Celebrazione da Osimo.

Si rinnova la tradizione della Settimana Santa da vivere in diretta su èTV canale 12. Primo appuntamento venerdì mattina in diretta a Buongiorno èTV: ospite a partire dalle 8:30 l’Arcivescovo di Ancona Osimo Mons. Angelo Spina (intervistato da Maurizio Socci, ndr.)

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:30, sempre in diretta su èTV Canale 12, la Celebrazione della Passione del Signore dalla Cattedrale di San Ciriaco. Poi in prima serata, alle 21, la riproposizione dell’intervista di Mons. Spina, prima della trasmissione della Via Crucis “Nella Fine l’Inizio” un vero e proprio film sulla Passione realizzato nei luoghi del “Cristo Divino Lavoratore” da Alessandro Lazzari e da tanti volontari della Parrocchia.

A degna chiusura della Settimana Santa, Domenica 4 Aprile, la celebrazione della PASQUA DI RESURREZIONE DEL SIGNORE ore 11.00, con la S. Messa celebrata da Mons. Spina dal Duomo di Osimo. Anche in questo caso diretta su èTV Marche canale 12.

Vi aspettiamo!