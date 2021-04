Coronavirus, altri 15 decessi nelle Marche. Ricoveri in calo ma a quota 939

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 15 decessi tra cui anche cinque sessantenni. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sul territorio regionale aumenta a 2.655 vittime.

La situazione negli ospedali

Calano di 10 i ricoverati negli ospedali marchigiani passano da 949 a 939 nelle ultime 24 ore.

In calo i pazienti in terapia intensiva (143,-3 su ieri) e in semi intensiva (211,-3 ), così come i degenti in reparti non intensivi da 589 a 585.

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati anche 54 dimessi nell’ultima giornata. Nei pronto soccorso si trovano 89 (+4) persone, non considerate tra i ricoverati. Gli ospiti di strutture territoriali sono 269. I positivi in isolamento domiciliare sono 8.150, le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 17.128, di cui 7.776 con sintomi, 316 operatori sanitari. I guariti salgono a 76.904 dall’inizio della pandemia.