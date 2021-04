Dal 7 aprile il ritorno sui banchi per i piccoli. Priorità alla scuola: “Basta didattica a distanza per tutti”

ANCONA – Il nuovo decreto che sarà varato dal Governo Draghi prevede il ritorno sui banchi per tutti gli alunni fino alla prima media nelle zone rosse e fino alla terza media in zona arancione già dal 7 aprile. Oggi di fatto anche nelle Marche, ultimo giorno di didattica a distanza per i più piccoli. Il comitato priorità alla scuola ha appeso dei cartelli nella notte ai portoni di ingresso di alcuni istituti scolastici di Ancona, Pesaro e Macerata dove il comitato è attivo per chiedere il ritorno in classe degli studenti di ogni ordine e grado.