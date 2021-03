Vaccini in farmacia, Federfarma: “Primi contatti con la Regione” – VIDEO

ANCONA – Vaccinazioni covid anche nelle farmacie nelle Marche già i primi contatti tra la Regione e Federfarma per capire come si potrà avviare la campagna vaccinale seguendo le linee dell’accordo quadro tra governo regioni, Assofarm e la stessa Federfarma nazionale.



Le attività di prenotazione ed esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie “secondo i programmi di individuazione della popolazione target definiti dalle autorità e seguendo i criteri di priorità”. Ma non potranno essere vaccinati i soggetti ad “estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica”. Per iniziare le vaccinazioni i farmacisti dovranno essersi abilitati con un corso apposito. Tutti aspetti logistici su cui Federfarma chiede comunque di confrontarsi con la Regione. Così come nella gestione di eventuali situazioni di emergenza.