ANCONA – E’ stato ritrovato in zona Pietralacroce nella scarpata di Via Selandari l’uomo di 43 anni di Senigallia scomparso nella notte di ieri. A lanciare l’allarme la moglie che non lo ha visto rientrare a casa. Le ricerche sono scattate all’alba sul posto varie squadre dei vigili del fuoco, compreso l’elicottero proveniente da Pescara.

Le ricerche con il trascorrere delle ore si sono concentrate lungo un costone di roccia dove i soccorritori stanno cercando di arrivare.